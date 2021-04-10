Скончался бывший посол РФ в Эстонии

"С прискорбием сообщаем, что 9 апреля 2021 года скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса в отставке Константин Константинович Провалов", — сообщает в Facebook посольства.

В 2000-2006 гг. он был послом Российской Федерации в Эстонской Республике.

Провалов родился в 1949 году в Москве. В 1972 г, окончил МГИМО МИД СССР по специальности ”Международные отношения”, в 1989 г. завершил обучение в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 2000 г. — на Высших дипломатических курсах при Дипломатической академии МИД России.

Свою трудовую деятельность начал в 1972 г. в качестве референта в Отделе Южной Азии МИД СССР. Работал за рубежом в Народной Республике Бангладеш, в Союзе Мьянма. Длительное время трудился в Аппарате ЦК КПСС.

В 1995-2000 гг. был начальником отдела, заместителем директора Департамента — Исполнительного секретариата, впоследствии Генерального секретариата МИД России.

В 2000-2006 гг. — Посол Российской Федерации в Эстонской Республике.

В 2006-2012 гг. — директор Историко-документального департамента МИД России.

В 2012-2015 гг. — Генеральный консул Российской Федерации в Карловых Варах (Чешская Республика).

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