Ближайшие перспективы экспорта товаров — хорошие

При этом экспорт увеличился и без этих товаров. Помимо продукции из сланцевого масла, значительно увеличился экспорт изделий из древесины. Такому быстрому росту экспорта отчасти способствовал эффект базы — в феврале прошлого года экспорт резко упал, и сравнительная база снизилась, — но даже без этого рост экспорта товаров был значительным. Эффект базы особенно сильно повлиял на показатели роста экспорта в апреле и мае, поскольку год назад пандемия привела к глубокому спаду мировой торговли в целом, а также экспорта Эстонии.

На США приходится почти треть роста экспорта

Экспорт продукции из сланцевого масла в этом году увеличился в основном в страны, не входящие в ЕС — Сингапур, США, Саудовскую Аравию, Индию, а также Нидерланды, но продукция также перебрасывается из портов этой страны в другие страны. Что касается всех товаров, то за первые два месяца этого года больше всего увеличился экспорт в США, Сингапур, Саудовскую Аравию, Нидерланды, Швецию, Германию и Индию, при этом на долю США приходится более 30%. Рост экспорта в США происходит в основном за счет сланцевого масла и оборудования связи. Больше всего в этом году сократился экспорт в Финляндию, Турцию, Данию и Бельгию.

На фоне сильного роста экспорта вызывает удивление снижение объёмов производства в обрабатывающей промышленности