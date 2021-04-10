10.04.2021, 09:14
ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз, перевозивший машины Toyota и один люксовый Lexus(34)
В местечке Кохату, на шоссе Таллинн-Пярну по не установленным на данный момент причинам загорелся автовоз с машинами.
Грузовик направлялся в сторону Икла, он перевозил новые машины Toyota и один люксовый автомобиль Lexus. Четыре автомобиля Toyota сгорели. Lexus удалось уберечь от огня.
В настоящее время на месте происшествия движение транспорта нарушено.
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