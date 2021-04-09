Глава МИД Эстонии впервые поговорила со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Беседа глав МИД двух стран заключалась в обсуждении двухсторонних отношений и международной ситуации.

"Эстония и Россия — соседи, поэтому нам надо друг с другом общаться. Несмотря на то, что между нами есть разногласия и наши позиции по многим вопросам расходятся", — сказала Лийметс.

Во время телефонного разговора также поднялся вопрос ратификации пограничного договора между Эстоний и РФ. По словам Лийметс, Эстония готова двигаться дальше в отношении его ратификации. Главы МИД пришли к заключению, что консультации нужно продолжить.

Глава МИД Эстонии добавила, что несколько важных для Эстонии и России договоров еще подготавливаются, и в отношении них также необходимо двигаться дальше: например, договоры о транспорте на шоссе, изменение сотрудничества в сфере пенсионного страхования, избежание двойного налогообложения, предотвращение уклонения от налогов и изменение железнодорожных договоров.

Министры посчитали, что трансграничное сотрудничество двух стран было успешным.