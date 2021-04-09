Коронавирус убил целую семью: сына, мать и отца. Они умерли в таллиннских больницах с разницей в два дня
”Все произошло очень спонтанно. 19 марта я узнала, что они попали в больницу, всех троих одновременно отправили в ковидное отделение”, — рассказывает RusDelfi родственница Анастасия. Слово ”одновременно” неоднократно будет звучать в этой истории.
В середине марта Эдуард, Лидия и Валерий заразились коронавирусом. Они жили вместе в одной квартире в Таллинне, были домоседами, ходили только в магазин и обратно. Где заразились — загадка.
Со временем им становилось все хуже. Они звонили врачам, рассказывали про свое состояние, но в больницу их не клали. ”Может, было недостаточно симптомов, чтобы отправить на больничное лечение. В итоге все одновременно оказались в больнице, через неделю после того, как заболели”, — продолжает родственница.
Сына и мать отправили в одну больницу, отца положили в другую. Скорее всего, из-за загруженности медицинских учреждений. При этом членам одной семьи становилось все хуже. Родственники не понимали, что им делать — ведь ситуация крайне необычная. В палату к больным не пускают, связаться по телефону тоже непросто — нужна помощь врача. Всем троим было тяжело разговаривать.
У Лидии, матери и жены, несколько лет назад обнаружили рак. Ей было хуже всех, ее подключили к ИВЛ. Глава семейства чувствовал себя лучше остальных.
Первая печальная новость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Умер 51-летний Эдуард. Это произошло 23 марта. ”Когда умер Эдуард, все были в шоке, он был довольно молодой — 51 год. Родителям старались не говорить об этом. Но они все равно узнали. На следующий день после смерти сына его мама Лидия впала в кому”, — вспоминает Анастасия.
Валерий, его отец, просил дождаться, когда он выйдет с больницы, чтобы самому похоронить сына. Но его состояние было слишком плохим.
”Мы решили подождать, так как отец очень просил. Очень. Думали, ему все-таки станет лучше. Но, к сожалению, через два дня — 25 марта — умерла его жена — Лидия”, — говорит родственница.
После этой новости у Валерия не осталось надежд, что все наладится.
”Он какое-то время не знал о смерти жены, но потом эта информация до него как-то донеслась, и ему стало совсем плохо. Было очень тяжелое психологическое состояние, надеялись, что выздоровеет, но после новостей о второй смерти ему стало намного хуже и он умер через два дня”, — добавляет Анастасия.
23 марта умирает 51-летний Эдуард, 25 марта 70-летняя Лидия и 27 марта 74-летний Валерий. То есть с разницей в два дня уходит целая семья, сначала сын, потом мать и затем отец. Вряд ли можно описать, что чувствовали их родственники в период с 23 по 27 марта, когда каждые два дня сообщают о смерти близких.
3 апреля прошли похороны на таллиннском кладбище. Всю семью хоронили одновременно, на одной территории. Очень много людей пришли на помощь, многие поддержали семью различными способами. ”Меня очень тронуло, как люди откликнулись на нашу беду. Это очень ценно, спасибо им. Я благодарна людям за их открытое сердце”, — подчеркивает Анастасия. Сама она живет в Лондоне, и на похороны по причине пандемии прилететь не смогла.
Почему Анастасия рассказала об этом?
”У меня много друзей в Эстонии, есть родственники. Я слышу от них, что люди несерьезно относятся к коронавирусу, многие не верят. Для меня это шок. Это безответственно. В моем понимании сейчас мы несем ответственность друг за друга. Я знаю многих людей, которые переболели, многие перенесли болезнь нормально. Но есть и другие — с другими заболеваниями, люди из группы риска. Как, например, Лидия — у нее был рак. Нужно думать о таких людях, для некоторых заражение коронавирусом — равно смерти. Надеюсь, эта история покажет людям, что нужно быть ответственным, думать о других. У меня до сих пор в голове не укладывается, как все это произошло”, — резюмирует она.
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