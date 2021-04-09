"Об отказе от гражданства РФ не жалею: прошли те времена, когда я таскала из Ивангорода дешевые сигареты". Опыт получения эстонского паспорта

Сегодня ровно год с того момента, как я стала счастливой обладательницей эстонского гражданства. Ровно год назад я выпорхнула из Департамента полиции и погранохраны, крепко сжимая в руках новенький паспорт. Людям, родившимся в Эстонии, моей радости, пожалуй, никогда не понять, ведь они даже не подозревают, чего стоило получить эту маленькую книжицу. Но я, так и быть, расскажу.

Для того, чтобы стать гражданином Эстонии, нужно выполнить ряд определённых требований. Среди русскоязычного населения страны в этом вопросе настроения царят смутные. По мнению многих, Эстония предоставить гражданство по факту обязана. Всем и за спасибо. Однако, упрямое государство на уступки идти не хочет и требует невозможного: проживать на территории в Эстонии в течение последних восьми лет (пять на постоянной основе), сдать экзамены на знание эстонского языка и конституции, быть лояльным и не быть тунеядцем. Все это, как вы понимаете, выполнить абсолютно нереально.

Экзамен на конституцию сложен настолько, что написать его не сможет разве что никто (это тест, книга с ответами у тебя на столе, плюс, есть три дня на подготовку с бесплатно выделенным учителем, который всё разжевывает). Экзамен на знание эстонского языка сдать под силу только тем, кто хоть немного соображает и готов потратить энное количество времени на его изучение. Про лояльность и тунеядство говорить, думаю, не надо. Ну как можно лояльно относиться к государству, на территории которого ты держишь свой зад в тепле и безопасности? Это же какая-то глупость! Однако я, будучи невероятно умной, одаренной и имеющей в запасе неограниченное количество времени, умудрилась сдать экзамены и, оставив гордость, поклялась платить налоги и не хаять Эстонию-мать в соцсетях. После этого мне был дан зеленый свет и от получения эстонского паспорта меня отделяла всего одна вещь — нужно было отказаться от гражданства Российской Федерации.

И если Данте считал, что существует 9 кругов ада, российская бюрократия доказала мне, что их в разы больше.