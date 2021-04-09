Выбраны получатели серебристых значков конкурса "Лучший продукт питания Эстонии"

По словам главы Ассоциации пищевой промышленности Сирье Потисепп, в этом году было очень много великолепных продуктов, претендовавших на получение серебристых значков, поэтому выбирать было непросто. В этом году оценочную комиссию удивили стремления производителей предлагать полезные продукты во всех категориях.

Например, одержавший победу в категории ”Лучший десерт” черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым от Balbiino выделялся среди остальных тем, что в мороженое была добавлена приготовленная Be Beautiful особо питательная — насыщенная витаминами и минералами — смесь из ягод и семян. ”Это совершенно уникальный продукт, который не только имеет чудесный вкус, но и содержит крайне необходимый телу витамин C и клетчатку. Лакомство еще никогда не было таким полезным!” — сказала Потисепп. Также сладкоежкам может понравиться продукт, завоевавший звание ”Лучший молочный продукт”, — клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi. Это первый в Эстонии приготовленный на пахте летний кислый молочный десерт с низким содержанием жира.

Звания ”Лучшее хлебобулочное изделие” удостоились хлебцы Kodukandi (в пер. ”Родной край” — прим.) от Eesti Pagar — качественный цельнозерновой хлеб, приготовленный без добавления сахара. ”Производитель пошел навстречу высокому спросу потребителей и создал рецепт, в котором вместо сахара используются волокна из корня цикория. Содержащиеся в цикории вещества позволяют делать вкус сладким и при этом содержат мало калорий и много клетчатки”, — прокомментировала она. Необычны также чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI от Balsnack, которые были выбраны как лучший сухой снек: в отличие от других чипсов они содержат 70% белка, большую часть которого составляет важный строительный белок тела коллаген.