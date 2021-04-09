Округу центра Нурменуку облюбовали пьяницы. Порядок поможет поддержать охранная фирма

По словам заместителя старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, охранная услуга заказана на десять дней и в задачи охранной фирмы K Security OÜ будет входить поддержание общественного порядка возле центра Нурменуку и во дворах поблизости. ”Вместе с весеннем солнцем возле центра Нурменуку появились и пьяницы, которые зачастую оставляют после себя разбитые бутылки и мусор. Такое поведение безусловно вызывает недовольство, и из-за пьяниц, облюбовавшим округу центра Нурменуку, также страдает чувство безопасности жителей”, — объяснил Сильянов причины, почему решили заказать услуги охраны.

На летние месяцы в планах управы заказать у охранной фирмы услугу для обеспечения порядка во всём районе. ”Патрульный экипаж охранной фирмы поможет в тех местах, где в районе больше всего проблем с нарушением общественного порядка”, — сказал заместитель старейшины

По словам члена правления K Security OÜ Марко Кока, в задачи охранной фирмы входит обеспечение на объекте охраны соблюдения установленных правил, в том числе исполнение правил в связи с установленными в стране ограничениями из-за распространения COVID-19, работники охраны будут следить, чтобы в общественных местах не распивали алкогольные напитки, не было случаев нежелательного поведения, вандализма и нарушения общественного порядка.

Если работник охраны заметит нарушение, то вмешается для предотвращения дальнейшего нарушения и, при необходимости, вызовет для дополнительной помощи полицию, скорую помощь или спасателей. ”Первые рабочие дни возле центра Нурменуку прошли в рабочем ритме и, в основном, работникам пришлось напоминать о том, что в общественном месте нельзя распивать алкогольные напитки”, — рассказал Кока.