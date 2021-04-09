К концу года было подано 45 жалоб против ношения масок. Три взяты в производство

"Правительству дан срок до конца апреля для предоставления своей позиции. После этого будет ясен дальнейший ход разбирательства", — сказала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

Для некоторых из ранее поданных жалоб по-прежнему действуют сроки устранения выявленных в них недостатков. Один иск был возвращен без рассмотрения, поскольку недостатки не были ликвидированы.

По словам Аннели Вилу, новых жалоб, связанных с защитными масками, до сих пор не поступало.

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