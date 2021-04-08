08.04.2021, 15:55
Юрген Лиги — о протестующих на Тоомпеа: я получал личные угрозы убийством(62)
Foto: Jaanus Lensment
Юрген Лиги написал в соцсетях, что он пообщался с полицией в связи с призывами протестующих на Тоомпеа о ликвидации членов Рийгикогу и всего парламента целиком.
"Больше недели оскорблений и криков у рабочих ворот, оскорбительные плакаты, спам, телефонные звонки и сообщения на мобильные телефоны депутатов", — описывает Лиги то, что сейчас происходит.
Лиги утверждает, что за протестом стоят члены одной партии, но также были выявлена прокремлевские НКО, коронаскептики, противники ограничений, антипрививочники и противники полиции.
Сам Лиги утверждает, что не связан с законопроектом — единственное, услышав о нем, он попросил об уточнении текста а заседании Рийгикогу. По его словам, одному человеку уже пришлось давать объяснения полиции за призыв "ликвидировать" Лиги.
"Дело не во мне, а в то, что это не сине-черно-белый, а российский триколор, который всем этим управляет", — утверждает Лиги.