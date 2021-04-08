08.04.2021, 14:40
"Я даже бегать опасаюсь". Финский гонщик о строгих правила карантина в Эстонии(11)
Foto: Margus Pahv
Проживающий в Таллинне 27-летний финский автогонщик Теэму Сунинен прокомментировал строгие правила карантина, установленные из-за распространения коронавируса в Эстонии.
"Если вы находитесь на карантине, то можно пойти только в магазин", - сказал Сунинен спортивному порталу финского национального телеканала YLE.
"Полиция может контролировать, как вы соблюдаете установленные правила. Я читал, что штраф за их нарушение до 9600 евро. Это заставляет задуматься - стоит ли выходить на улицу".
Сунинен признал, что заниматься обычными делами в ус ловиях коронавирусных ограничений непросто.
"Я должен продумать, как совершить пробежку. Бежать вокруг дома или найти иное решение. Один из способов - зайти во время пробежки в магазин, поскольку это не запрещено".