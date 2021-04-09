Исследование: 38% жителей Эстонии выбрасывают еду каждую неделю

Без малого половина участников исследования (48%) назвали себя ответственными потребителями, но признали, что в незначительных объемах все же выбрасывают продукты. Статистически такой ответ заметно чаще выбирали жители Харьюмаа , а реже — респонденты в возрасте 55–64 лет. 38% участников исследования уверены в том, что являются крайне ответственными потребителями. Лишь 1% жителей страны считают, что тратят слишком много еды. Респонденты в возрасте 25–34 лет, жители Харьюмаа и люди, чей ежемесячный доход превышает 1001 евро, реже отмечали, что исключительно ответственно относятся к потреблению продуктов питания.

В том, что они по меньшей мере раз в неделю выбрасывают еду, чаще других признавались молодые участники исследования в возрасте 25–34, а также специалисты, работающие в частном секторе. Реже продукты выбрасывают люди с более низкими доходами, чья месячная зарплата составляет от 301 до 500 евро. Многие из респондентов возрастной группы 55–64 лет и люди с прикладным образованием отвечали, что в принципе не выбрасывают еду.

60% населения Эстонии согласны с утверждением, что каждый должен что-то сделать для сокращения тратой еды, изменив свои потребительские привычки. Заметно чаще остальных на такое решение указывали женщины и респонденты с высшим образованием. В то же время один из четырех участников исследования придерживался мнения, что самостоятельно невозможно ничего сделать для того, чтобы сократить трату еды.

Результаты опросов, проведенных компанией RAIT по заказу Hellmann’s, показали, что в Эстонии 38% респондентов (то есть в среднем четверо из десяти человек) выбрасывают дома еду не реже раза в неделю. Семеро из каждых десяти человек сказали, что в месяц выбрасывают до 1 килограмма еды, а примерно треть участников исследования и вовсе ежемесячно выбрасывают от 1 до 5 килограммов продуктов. Пятая часть респондентов при этом вообще не выбрасывает еду.

”Половина жителей Эстонии считают себя ответственными потребителями, соглашаясь также, что трата еды является большой проблемой. Понимание этого уже является важной частью решения, но на изменение потребительских привычек нужно время”, прокомментировала Рита Илакавичуте-Остраускене, директор по маркетингу компании Unilever , представляющей бренд Hellmann’s.

18% респондентов не считают выбрасывание еды проблемой, а 12% участников исследования в принципе не думают об этом. Участники исследования в возрасте 55–64 лет заметно чаще остальных отвечали, что не считают проблему пищевых отходов хоть сколько-то существенной. Люди с прикладным образованием также склонны думать, что проблемы пустой траты еды не существует.

Сокращение траты еды предполагает продуманное планирование

Наиболее часто на трату еды в Эстонии оказывают влияние такие факторы, как плохие навыки планирования (46%) и нехватка времени (17%). На нехватку времени как на причину безответственной траты продуктов заметно чаще остальных указывали люди в возрасте 25–34 лет с высшим образованием, а реже других участников исследования — респонденты со средним образованием.

Результаты исследования показали, что лучше всего, по мнению респондентов, сократить объемы пищевых отходов помогает ответственное планирование покупок (67%), проверка свежести хранящихся в холодильнике продуктов (55%) и умение творчески относиться к приготовлению пищи и рецептам (42%). Примерно один респондент из четырех отмечал, что сократить количество пищевых также можно, чаще питаясь дома. Творческий подход к рецептам статистически чаще называли в качестве фактора, помогающего сократить трату еды, одинокие респонденты и участники исследования в возрасте 25–34 лет.

В ходе исследования выяснилось, что жители Эстонии наиболее часто выбрасывают еду, оставшуюся с прошлого дня (30%), хлеб (28%), фрукты (26%), овощи (26%) и молочные продукты (25%). Жители Харьюмаа статистически заметно чаще выбрасывают овощи и заметно реже — еду, недоеденную в предыдущий день. Молочные продукты реже выкидывают люди с прикладным образованием, а мясо — люди со средним образованием.

Большинство участников исследования отметили, что выбрасывают продукты, если они портятся (82%), а 28% респондентов готовы попрощаться с едой после наступления срока годности.

По оценке Илакавичуте-Остраускене, для снижения актуальности проблемы пищевых отходов важно не просто ответственно планировать покупки, но и творчески использовать недоеденную еду. ”Примерно треть жителей Эстонии не использует еду, оставшуюся с прошлого дня, потому что люди не знают подходящих рецептов или просто не любят есть вчерашнее. Часто люди считают, что остатки еды не несут никакой ценности, потому что не умеют творчески подойти к их использованию”, — добавила она. По словам эксперта, большинство жителей Эстонии умеет найти способы использовать оставшуюся еду — 73% ответили, что используют остатки в других блюдах.

Исследование, проведенное компанией RAIT по заказу Hellmann’s, было проведено в марте 2021 года с целью оценки масштабов траты еды и причин этого. В онлайн-опросе приняла участие репрезентативная выборка, или 407 жителей Эстонии.