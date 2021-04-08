Распределение вакцин среди семейных врачей будет проводиться еще быстрее

Если в феврале семейные врачи были разделены по округам на пятинедельную матрицу распределения, а в марте — на трехнедельную матрицу распределения, с апреля график распределения вакцины изменится таким образом, что все врачи смогут два раза заказать вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech в течение трех недель.

Для заказа вакцину Pfizer/BioNTech, семейные врачи и в этот раз распределены на три группы по уездам:

Группа 1 — часть Харьюмаа, а также семейные врачи из Йыгевамаа, Ярвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа, Вильяндимаа.

Группа 2 — часть Харьюмаа, семейные врачи из Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа

Группа 3 — часть Харьюмаа, семейные врачи из Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа.



За одну неделю сразу две группы получат возможность заказать вакцину. В первую полную неделю апреля (с 5.04) вакцину могут заказать группы 2 и 3. Группы 3 и 1 в неделю, начинающуюся 12 апреля, и группы 1 и 2 в неделю, начинающуюся 19 апреля.

По словам Кюлли Фридеманн, руководителя отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, такое распределение на уровне уезда позволяет распределять небольшое количество вакцин, поступающих в Эстонию, более равномерно и быстрее, чем раньше. ”Семейные врачи по-прежнему вакцинируют пациентов из группы риска, включенных в их регистр, так как, к сожалению, вакцин все еще недостаточно, чтобы предложить ее всем, кто хочет”, — пояснила Фридеманн.