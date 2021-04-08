08.04.2021, 09:38
Случайный прохожий спас из горящей дачи троих человек, еще два погибли в пожаре(12)
Päästeamet
В 6:34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Соодевахе в волости Раэ открытым пламенем пылает дача.
Когда спасатели прибыли на место, случайный прохожий уже спас из дома трех человек, одного из которых скорая помощь доставила в больницу. Человек, который помог людям выбраться из горящей дачи, также получил легкие повреждения, но в помощи медиков не нуждался.
Около 7:01 спасатели нашли в горящем доме тела двух погибших. На данный момент работы по тушению еще идут.