ГРАФИК | Индекс потребительских цен в марте вырос — повлияли цены на электричество

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с мартом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен на поступающее в дома электричества на 18,3%.

”Дизельное топливо было на 4,7% дешевле и бензин — на 4,5% дороже. Из продуктов питания более всего подорожали мучные смеси (на 13,2%) и свежие овощи (на 10,3%), но подешевели картофель (на 22,3%) и оливковое масло (на 10,3%)”, — пояснила Трасанов.

По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение на 11,3% цены поступающего в дома электричества. Значительное влияние оказало также удорожание на 3,9% моторного топлива и изменения цен на продукты питания: свежие фрукты подорожали на 19,7%, но свежая рыба подешевела на 19,8% и мясо и мясные продукты — на 2,4%.

Снижение индекса по образовательным и детским учреждениям обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях действующих общегосударственных ограничений от оплаты места в детском саду.



