Председателем совета Кассы по безработице стал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас

”Касса по безработице во время кризиса доказала свою способность действовать быстро и профессионально. Согласно исследованиям, услугами кассы и ее действиями, как организации, довольно как клиенты, так и работники. Это делает передачу эстафетной палочки управления советом более простой. В то же время перед Кассой по безработице стоит много сложных вызовов, это касается как борьбы с безработицей, так и предоставления работодателям более целевых услуг. И в условиях высокой безработицы во многих секторах по-прежнему существует нехватка рабочей силы с хорошими навыками”, — сказал выбранный председателем совета Арто Аас.

”В качестве председателя совета Кассы по безработице моя роль состоит в том, чтобы обеспечить профессиональное управление организацией и в то же время сохранить добрый обычай, когда самые важные стратегические решения принимаются на основе консенсуса между профсоюзами и представителями государства”, — подчеркнул Аас.

Арто Аас приступит к руководству советом кассы с 15 мая.

Высшим руководящим органом Кассы по безработице является совет из шести членов. В соответствии с Законом о страховании от безработицы двух членов совета назначает Правительство Республики, Центральный союз профсоюзов и Организация профессиональных союзов служащих назначает по одному члену, и Центральный союз работодателей назначает двух членов совета.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.