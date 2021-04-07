Группа поддержки профсоюзов: работникам сферы здравоохранения необходим новый коллективный договор и повышение зарплат

"Нет сомнений, что выйти из нынешнего кризиса мы сможет только с помощью медработников. Важен каждый человек. Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства), дыхательные аппараты — это все можно докупить. Однако при отсутствии человеческого ресурса это бесполезно. Помимо слов благодарности, работники здравоохранения нуждаются и в материальном поощрении. Рост их зарплат должен быть сравним по крайней мере с ростом средней зарплаты по стране.

К сожалению, несмотря на то, что союзы работников и работодателей сферы здравоохранения начали переговоры по коллективному договору еще в сентябре 2020 года, дело так и не сдвинулось с мертвой точки из-за пассивности Союза больниц Эстонии. На сегодняшний день, по словам государственного примирителя, стороны находятся в затруднительном, однако в небезнадежном положении. Именно наличие коллективных договоров обеспечивало работникам сферы здравоохранения чувство уверенности и понимание того, что их знания и опыт нужны и ценятся в их стране. Результат также говорит сам за себя: после того, как регулярно начали заключаться коллективные договоры, отток медработников за границу сократился. Срок действия последнего заключенного колдоговора истек в прошлом году. Вызывает сожаление, что Союз больниц Эстонии не предпринял никаких шагов, чтобы произошли подвижки в переговорах по коллективному договору.