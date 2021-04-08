Антикоронавирусные протесты в Эстонии: кто за этим стоит?

По факту проведения ежедневных акций протеста на Тоомпеа полиция начала производство. Ни одно из этих мероприятий не было зарегистрировано, хотя закон обязывает это делать. Поскольку пикеты не зарегистрированы, то и организаторы неизвестны. За проведением акций стоят анонимные страницы на Facebook, называющими себя ”народом Эстонии”.

Идея антикоронавирусных протестов родилась в немецком городе Кассель под эгидой организации Freie Bürger Kassel (FBK, ”Свободные граждане Кассела”). Деятельность организации прозрачной не назовешь, ее члены представляются только именами. В феврале объединение призвало в соцсетях организовать аналогичные протесты в других городах мира, а 4 марта объявило, что 20 марта акция протеста пройдет в столице Эстонии Таллинне.

Когда один из пользователей Инстаграм поинтересовался, кто является организатором в Эстонии, то получил в ответ ссылку на страницу Eesti Vanemad / Родители Эстонии.

”Да, так это и было”, — признает член правления MTÜ Eesti Vanemad Надежда Андреева (70). Она подтверждает, что именно они первыми начали продвигать акции протеста в Эстонии. Обвинения в прокремлевских настроениях Андреева отрицает. Также, по ее словам, акция 20 марта была все же организована не ”Родителями Эстонии”. Они просто опубликовали информацию на своих каналах, но организация осуществлялась в нескольких группах одновременно.

"Ребята, у меня новость по маршу. Т.к. ждали ответов от юристов тоже. Организатор объявил, что будем на машинах. Нам не нужно, чтобы арестовали и оштрафовали людей. Они введут ЧС и мы выйти не сможем. Нам придется выехать”, — написала 6 марта в Telegram-канале ”Родителей Эстонии” активистка, называющая себя Юлией.