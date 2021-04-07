Заправки против плана правительства повысить акцизы: сейчас литр дизеля стоил бы 1,3 евро

Закупочная цена — одна из важнейших составляющих окончательной цены на топливо. ”Если по какой-либо причине закупочная цена падает, появляется возможность снизить конечную цену на топливо, и у потребителей в итоге остается больше денег”, — сказал руководитель по маркетингу и коммуникациям Neste Eesti Ристо Сюллусте.

”При формировании окончательной цены на заправочных станциях всегда необходимо учитывать и другие факторы — обменный курс доллара к евро, государственные налоги и законодательство. Эти компоненты тоже меняются, поэтому постоянно меняются и цены на топливо. Кроме того, цены на топливо находятся под давлением жесткой конкуренции эстонского рынка”, — пояснил Сюллусте.

В результате сегодняшнего снижения цен на Neste стоимость дизельного топлива на заправках упала на 4 цента за литр. Вместе с тем Правительство Республики готовится к обсуждению отмены снижения акциза на дизельное топливо.

Весной 2020 года, когда экономику застопорила пандемия коронавируса и предприятия в одночасье столкнулись с трудностями, правительство решило временно — на два года — снизить акциз на дизельное топливо до 0,372 евро за литр, или 12 центов.

”Если бы временная акцизная льгота сегодня не применялась, мы бы не увидели цену 1,199 евро за литр. При старом акцизном режиме цена дизельного топлива составляла бы сейчас 1,319 евро за литр. При заправке 50-литрового топливного бака это приносит в казну дополнительные 6 евро”, — отметил Ристо Сюллусте.