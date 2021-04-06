Курс рубля рухнул(113)
Курс евро 6 апреля поднялся выше ₽91 впервые с 24 марта, пишет РБК.
Рубль снизился к доллару и европейской валюте на фоне усиления геополитической напряженности, а также из-за неблагоприятной ситуации на товарных рынках, где цены на нефть накануне резко скорректировались . Возможное снятие санкций с Ирана и увеличение поставок его нефти на рынок, решение ОПЕК+ нарастить добычу сырья, а также распространение нового штамма коронавируса способствовали падению котировок на 5%.
Санкционная неопределенность и негатив с нефтяного рынка не позволяют рублю укрепиться, считает начальник аналитического управления банка ”Санкт-Петербург” Андрей Кадулин.
Негатива добавило новое обострение конфликта на Донбассе. ”Сейчас на российскую валюту оказывает негативное влияние не только ожидание объявления новых санкций, но и возможные последствия развития ситуации на Донбассе”, — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК ”Альфа-Капитал” Владимир Брагин. По опыту аналогичных конфликтов можно лишь отметить низкую предсказуемость развития событий, отмечает эксперт. ”Нарушение минских соглашений может грозить новыми санкциями в адрес России. Если персональные ограничения и отчасти даже санкции на государственный долг уже заложены в текущий курс рубля, то все возможные последствия обострения конфликта на Донбассе — едва ли”, — предупредил Брагин.
”Главной возможностью для курса рубля вернуться на прежние уровни остается снижение санкционной премии при появлении подробностей нежестких санкций, однако пока геополитическая обстановка сохраняет напряженность в связи с эскалацией конфликта в Восточной Украине. При уменьшении санкционной премии курс сможет вернуться к ₽75”, — говорит эксперт банка ”Санкт-Петербург”.
По мнению экспертов Промсвязьбанка, курс доллара перешел в диапазон ₽75–77,5, в том числе на фоне коррекционных настроений в сырье. При этом с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть рубль продолжает выглядеть недооцененным, что в случае снижения санкционных рисков может поспособствовать его укреплению с текущих значений, полагают в банке. В дальнейшем можно ожидать попытки рубля перейти к укреплению, что приведет к отступлению курса доллара к отметке ₽76, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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