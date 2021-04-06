Марина Кальюранд объяснила разницу между присоединением Крыма и отделением Косово

"Я полностью согласна, что в советское время границы иногда были нарисованы, территории переданы союзным республикам. Это очень нелогично. Но причиной того, почему было неправильно сейчас возвратить Крым России, является достигнутая в Хельсинки в 1975 году договорённость всех государств мира о том, что границы в Европе не будут меняться с применением силы.

Границы в Европе можно изменить только по договорённости государств. К этому Хельсинкскому соглашению присоединилась и Россия, и все государства Европы, и все большие государства мира. Это принципы международного права, они и были нарушены в Крыму.

Если бы в Крыму прошёл правильный, а не такой, что там был, референдум, где действительно бы спросили мнение людей, то было бы и другое решение. Но так как Крым вернули силой, точно так же, как силой пошли против Грузии, это неправильно.

В этом Россия нарушила международное право и нарушила те договорённости и те обязательства, которые она взяла на себя в Хельсинки на международных переговорах.

И нельзя сравнивать несравнимые вещи. Косово находилось под международным наблюдением десятки лет. За обстановкой следило и ООН, и международные эксперты. Оделить кусочек от государства не было решением только одной страны", - заявила Кальюранд.

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