В Таллинне появится новая единая система указателей. Она будет проще и увлекательнее
Новая система указателей создается с учетом потребностей пешеходов, велосипедистов, а также людей с особыми потребностями. Цель указателей — упростить передвижение горожан и гостей столицы по городу. Новые указатели помогут найти как традиционные, так и менее известные достопримечательности и маршруты.
По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, указатели нужны как гостям столицы, так и, конечно же, таллиннцам для того, чтобы лучше узнать свой город.
”Таллиннская система указателей нуждается в переосмыслении, — сказал Айвар Рийсалу. — Имеющиеся знаки не образуют единого целого, поэтому не формируются ясные траектории движения, а визуально они местами устарели. Международная практика подтвердила, что продуманная система указателей делает города более открытыми. Например, существенно активизировалось пешеходное и велосипедное движение, улучшились возможности доступа для людей с особыми потребностями, а также наладилась связь между различными районами города. Также выросла посещаемость культурных учреждений и оборот предприятий”.
Концепция системы указателей базируется на исследовании поведения пользователей, на совместном творческом процессе с участием разных сторон и профессиональном дизайне. Жители и друзья Таллинна уже сегодня смогут обозначить на карте идей свои любимые места в городе. При исследовании привычек пользователей городского пространства исходят из квалитативных методов, например, общаются с людьми об их привычках при передвижении, маршрутах и пространственном опыте, а также проводят городские походы.
По словам декана факультета дизайна Эстонской художественной академии Кристьяна Мяндмаа, со стороны академии к проекту привлечены специалисты и студенты нескольких разных областей — антропологи дизайна, защитники памятников старины, урбанисты, графические дизайнеры и дизайнеры продукции.
”Цель учебного заведения — развить обучение дизайну посредством сотрудничества с публичным сектором, — сказал Мяндмаа. — Студентам будет предложена возможность получить опыт реальной жизни и получить в ходе процесса уникальный практический опыт. Очень важно поддержать синергию разных компетенций: вовлечение дизайна при проведении исследовательской работы, а также вовлечение исследовательской работы в процесс дизайна”.
Таллиннский городской канцлер Кайри Вахер подтверждает, что цель города — создать мультидисциплинарный подход к развитию городского пространства и организации движения.
”Мы хотим сейчас и в будущем применять все больше современных процессов совместного творчества при развитии городского пространства, — сказала Кайри Вахер. — Поэтому приглашаем к сотрудничеству в проекте развития указателей различные занимающиеся развитием городского пространства организации, объединения и горожан”.
Создание концепции системы городских указателей — подготовительный этап перед объявлением конкурса по их выполнению и установке.