Совет бизнес-клиенту: распределите мобильный интернет между устройствами

Весьма распространено, что человек приобретает пакет мобильной связи и пользуется его объемом интернета на смартфоне, а если надо снабдить мобильным интернетом еще какое-нибудь устройство, покупает для этого отдельный пакет.

Многие не знают, что Telia предлагает клиентам возможность распределить объем мобильного интернета своего пакета между пятью разными устройствами, что значительно дешевле отдельных интернет-пакетов для разных устройств..

Простой пример



Менеджер по маркетингу Ану выбрала пакет Telia ”Мобильный бизнес” c объемом мобильного интернета 14 ГБ. Поскольку у Ану очень мобильная работа, а в дополнение к телефону ей приходится пользоваться еще ноутбуком и планшетом, она взяла дополнительные SIM-карты для обоих смарт устройств. Теперь она может распределить 14 ГБ мобильного интернета своего пакета между тремя устройствами, то есть телефоном, планшетом и ноутбуком.

”Мне это решение очень подходит — намного удобнее, чем оформлять отдельные интернет-пакеты для разных устройств. Благодаря дополнительным SIM-картам на моих смарт-устройствах всегда есть необходимый для работы быстрый и качественный интернет, и мне больше не приходится создавать на своем телефоне хот-спот или искать подходящую сеть Wi-Fi”, — сказала Ану.

Возможности и преимущества дополнительных SIM-карт

Качественный и безопасный 4G-интернет Telia на разных устройствах, в т.ч. ноутбуке и планшете или даже смарт-часах.

Возможность быть онлайн везде, независимо от наличия Wi-Fi или хот-спота

Количество устройств, между которыми можно распределить пакетный объем интернета ”Мобильный бизнес”, — до 5 устройств