Иностранный стартап был вынужден отложить приход в Эстонию: два члена команды умерли от коронавируса

”В результате пандемии от коронавируса умерли два члена нашей команды. Также из-за этого был отложен наш приход в Эстонию”, — передает слова основателя фирмы Вахида Афшара портал geenius.ee.

Godiet оказывает различного рода услуги людям с избыточным весом, например в виде поддержки э-ассистента или составления программы питания. Основатель стартапа родом из Ирана. Вместе со своей командой он приехал в Эстонию, чтобы помогать жителям стран Балтии в снижении веса.

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