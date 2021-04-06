Кылварт: телефонная регистратура центров вакцинирования могла бы обслуживать всю Эстонию

Не все поступившие в телефонную регистратуру звонки были связаны с бронированием времени. Итоги работы колл-центра показывают, что многие абоненты интересовались, могут ли прийти на вакцинацию более молодые люди и что будет с оставшимися дозами вакцины. Очень многие проявляли интерес к возможности записаться в очередь. Кроме того, в телефонной регистратуре интересовались, где и какой вакциной прививают. Часть телефонных звонков являлась консультацией, в ходе которой абонент задавал вопросы, не регистрируясь на вакцинацию. Таких людей приглашали позвонить через какое-то время вновь. В то же время, в числе звонивших были и те, кто регистрировал сразу двух членов семьи.