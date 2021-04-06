Кылварт: телефонная регистратура центров вакцинирования могла бы обслуживать всю Эстонию(1)
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, запуск телефонной регистратуры полностью себя оправдал. При проведении дальнейших кампаний по вакцинации колл-центр мог бы обслуживать людей со всей Эстонии, чтобы они могли лучше ориентироваться в информации разных поставщиков услуг.
”В случае целевой аудитории в возрасте 65 лет и старше мы приняли во внимание, что необходимо создать возможность регистрации по телефону. Число поступивших в колл-центр звонков всячески подтвердило такую потребность, — сказал Кылварт. — Учитывая все предлагающие услуги учреждения, их местонахождение, а также прочую информацию, на самом деле следовало бы открыть колл-центр, обслуживающий всю Эстонию. Это позволило бы охватить и людей, которые не очень хорошо ориентируются в этом потоке информации. Благодаря быстрому реагированию предприятия Tallink и продуктивному сотрудничеству с медицинскими учреждениями мы смогли в сжатые сроки запустить колл-центр, которым сможем пользоваться и в дальнейшем при проведении аналогичных кампаний по вакцинации. К тому же, впредь мы сможем использовать те же телефонные номера”.
Звонки принимали в общей сложности 40 специалистов по обслуживанию клиентов Tallink. Помимо регистрации в таллиннские центры вакцинирования, колл-центр предлагал возможность забронировать время в аналогичные центры Маарду, Локса и Раквере, где вакцинацию также проводили Confido Meditsiinikeskus и Medicum.
”В сотрудничестве с Confido и Medicum мы смогли оперативно подготовить центры, создать единую телефонную регистратуру, организовать сеть вспомогательного персонала — добровольцев из числа работников города, уплотнить график движения автобусов и запустить рекламу центров вакцинирования. Когда проведена столь масштабная подготовка, подготовлены тысячи доз вакцин, а врачи и медсестры вышли на работу, нужно использовать такой ресурс рациональным образом: продумать готовность выбранной целевой аудитории, составить запасные списки. Надеюсь, что этот опыт стал уроком и для государства. Таллинн готов предложить свою помощь и в ходе последующих кампаний по вакцинации”, — сказал Михаил Кылварт.
По словам мэра Таллинна, уже сейчас ведется подготовка, чтобы быть готовым к еще большим объемам вакцинации.
”В сотрудничестве с медицинскими учреждениями и другими партнерами мы находимся в поисках инфотехнологичного решения телефонной регистратуры, которое позволяло бы бронировать время у разных поставщиков услуги вакцинации”, — сказал Михаил Кылварт.
Не все поступившие в телефонную регистратуру звонки были связаны с бронированием времени. Итоги работы колл-центра показывают, что многие абоненты интересовались, могут ли прийти на вакцинацию более молодые люди и что будет с оставшимися дозами вакцины. Очень многие проявляли интерес к возможности записаться в очередь. Кроме того, в телефонной регистратуре интересовались, где и какой вакциной прививают. Часть телефонных звонков являлась консультацией, в ходе которой абонент задавал вопросы, не регистрируясь на вакцинацию. Таких людей приглашали позвонить через какое-то время вновь. В то же время, в числе звонивших были и те, кто регистрировал сразу двух членов семьи.
В целях проведения масштабного вакцинирования город Таллинн в сотрудничестве с Tallink открыл колл-центр, который обслуживал людей на эстонском языке по телефону 600 7775 и на русском языке по номеру 6007774. Телефонные линии работали с 8.00 четверга, 1 апреля, до 15.00 воскресенья, 4 апреля. Зарегистрироваться в центры вакцинирования можно было также в дигитальной регистратуре и на сайтах Confido и Medicum.
На выходных в столичных центрах вакцинации от коронавирусной инфекции было привито в общей сложности 5114 человек.