Исследование: ограничения не снизили употребление наркотиков в Таллинне

Результаты проведенных в Таллинне исследований сопоставимы с результатами 2019 года, на основании чего можно сказать, что, несмотря на ограничения и сокращение туризма, в 2020 году не произошло существенного уменьшения употребления наркотических вещества, а употребление некоторых наркотиков и вовсе выросло.

Как и в 2019 году, самыми распространенными видами наркотиков в Таллинне были конопля, амфетамин и кокаин. Далее следует метамфетамин и MDMA, употребление которого резко выросло.

Отмечается, что MDMA, кокаин и этанол употребляются чаще всего на выходных, то есть для развлечения. Это дает основания предположить, что, несмотря на ограничения, частные вечеринки и встречи по-прежнему имеют место.

Алкоголя и никотина в сточных водах было намного больше, чем запрещенных веществ. По сравнению с 2019 годом количество алкоголя снизилось на 26%, содержание никотина осталось прежним. При этом следует учитывать, что осенью 2020 года в Таллинне не было туристов.

Что касается Пярну, то содержание наркотиков в сточных водах в Пярну было намного ниже, чем в столице.

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