Можно ли вписать в трудовой договор оплату за работу в государственные праздники?

”Я работал по графику 2 апреля, то есть в государственный праздник. Работодатель утверждает, что не должен оплачивать это по двойной ставке, поскольку у нас в трудовом договоре написано, что плата за работу в государственные праздники уже входит в заработную плату. Прав ли он или все-таки за работу в государственный праздник нужно платить вдвойне?”

Отвечает юрист Инспекции труда Сандра Куус:

В апреле два государственных праздника: 2 апреля (Страстная пятница) и 4 апреля (Первый день Пасхи).

Закон о трудовом договоре обязывает работодателей оплачивать работу в государственные праздники в двойном размере. Работник и работодатель могут договориться, что работа в государственный праздник может компенсироваться оплачиваемым свободным временем. Однако закон не разрешает договариваться о том, что плата за работу в государственные праздники включена в зарплату. Такая договоренность невыгодна для работника и поэтому является недействительной.

Если работодатель все-таки отказывается оплачивать работу на государственный праздник в двойном размере, то работник может обратиться с денежным требованием в орган, занимающийся решением трудовых споров (комиссию по трудовым спорам или суд).