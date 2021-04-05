Cдающие государственные экзамены в целях безопасности смогут сдать тест на коронавирус
”Рекомендую всем экзаменуемым воспользоваться этой возможностью и сдать тест перед началом экзаменов, чтобы защитить как свое здоровье, так и здоровье других учащихся. Тестирование методом полоскания горла является очень удобной возможностью”, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. Министр напомнила, что помимо прочих мер предосторожности, очень важно, чтобы в день экзамена дома остались все, кто заметит у себя какие-либо признаки заболевания. ”Молодые люди, которые будут в этот день больны, в самоизоляции или сдадут положительный тест, смогут сдать экзамен во время дополнительного экзамена”, — заверила министр.
”У человека, зараженного коронавирусом, может и не быть симптомов, поэтому я призываю всех сдать тест, чтобы сдавать экзамены в как можно более безопасной среде”, — сказал клинический руководитель SYNLAB, доктор Кайдо Беляев.
По договоренности с Департаментом здоровья экзаменуемых будут тестировать за 72-48 часов до сбора в школе, чтобы сдача экзамена была как можно более безопасной для всех сторон и все смогли своевременно узнать результаты своих тестов.
Экзаменуемые смогут сдать тест на коронавирус либо в школе, либо в публичных пунктах тестирования. Сегодня министерство направит школам информационное письмо с инструкциями по сбору данных о желающих пройти тестирование учащихся.
Тестирование пройдет в сотрудничестве со школами за пару дней до экзаменов. Более точные инструкции будут разосланы школам в течение нынешней недели. Кроме того, перед началом экзаменов для школ пройдет виртуальные инфодень на тему тестирования.
Рекомендуем тестируемым загрузить в телефон приложение SYNLAB со страницы testi.me, чтобы зарегистрироваться там во время сдачи теста.
В таллиннской лаборатории SYNLAB пробы, взятые у экзаменуемых, будут проверяться на вирус SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции. Результат теста будет известен в среднем через 24 часа. Его можно будет посмотреть как в digilugu.ee, так и в приложении SYNLAB testi.me. Учащихся, чей тест окажется положительным, уведомят об этом также и по телефону.
Лица, сдавшие положительный тест, должны будут остаться в самоизоляции и смогут сдать экзамен в дополнительное время. Дополнительный экзамен по эстонскому языку пройдет 17 мая, а экзамен по эстонскому языку как второму — 18-19 мая.
Время тестирования
Экзамен по эстонскому языку 19 апреля будут сдавать 7100 экзаменуемых, основное тестирование запланировано на 16 апреля.
Эстонский язык как второй сдает около 2800 молодых людей. Экзамен пройдет 21 апреля, а тестирование — 19 апреля.
Письменную часть кембриджского экзамена по английскому языку будут сдавать 24 апреля почти 2000 молодых людей. Тестирование состоится 22 апреля.
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