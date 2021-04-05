Bolt открыл прокат электросамокатов в Нарве и Кохтла-Ярве

Услуга реализована на базе мобильного приложения, которое показывает на карте местонахождение ближайшего к клиенту самоката.

Разблокирование самоката осуществляется при помощи QR-кода: в первые дни за разблокирование плата не берется, но в дальнейшем будет стоить 50 центов, к которым добавляется поминутный тариф за использование самоката 15 центов в минуту.

По завершении поездки самокат можно оставить на тротуаре в зонах, обозначенных на карте в мобильном приложении. Услуга доступна с 16-летнего возраста.