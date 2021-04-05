Новости Эстонии
05.04.2021, 15:30

Опасна ли AstraZeneca для молодых? Кийк: сейчас рекомендуем вакцинировать пожилых

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Sel nädalal märkis Eesti Ravimiameti juht Alar Irs, et 530 registreeritud vaktsineerimisega seotud kõrvalnähu seas olid 486 seotud AstraZenecaga.
Sel nädalal märkis Eesti Ravimiameti juht Alar Irs, et 530 registreeritud vaktsineerimisega seotud kõrvalnähu seas olid 486 seotud AstraZenecaga.
Foto: Andres Putting
Сначала глава научного совета Ирья Лутсар сказала, что нежелательно прививать людей младше 60 лет вакциной AstraZeneca из-за опасности возникновения тромбоза. Однако Министерство социальных дел утверждает, что AstraZeneca не противопоказана людям младше 60 лет. кто прав?

Министр здоровья и труда Танель Кийк подтвердил слова Ирьи Лутсар. По его словам, экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала в ближайшие недели сосредоточиться на вакцинации AstraZeneca, в первую очередь, людей 60 лет и старше, так как у них выше риск попасть в больницу при заражении коронавирусом. Таким образом, их вакцинация поможет сократить нагрузку больниц.

"Второй аргумент заключается в том, что Европейский лекарственный департамент сделал первоначальную оценку и исследовал различные проблемы со здоровьем после вакцинации AstraZeneca, и более серьезные побочные действия наблюдались, в основном, у людей более молодого возраста", — добавил Кийк.

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