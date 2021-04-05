Опасна ли AstraZeneca для молодых? Кийк: сейчас рекомендуем вакцинировать пожилых

Министр здоровья и труда Танель Кийк подтвердил слова Ирьи Лутсар. По его словам, экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала в ближайшие недели сосредоточиться на вакцинации AstraZeneca, в первую очередь, людей 60 лет и старше, так как у них выше риск попасть в больницу при заражении коронавирусом. Таким образом, их вакцинация поможет сократить нагрузку больниц.