Как читать новости, смотреть и слушать стримы и играть онлайн даже в самых дальних уголках дома?

Smart Wifi позволяет с удобством покрыть стабильным домашним интернетом самые дальние уголки вашего дома, будь то гараж, терраса, спальня на нижнем этаже или одна из комнат вдали от обычного сетевого роутера.

Домашний интернет, который распространяется еще шире

Роутер и вспомогательные устройства Smart Wifi (экстендеры) образуют зону покрытия площадью до 240 м², поэтому пользователь может выбрать подходящий пакет в соответствии с размером своего дома и потребностями семьи. Кроме того, настроить услугу и контролировать соединение очень просто и удобно — для этого вам понадобится только приложение Telia Smart Wifi. Вы получите уведомление в случае, если с вашим интернет-соединением возникла проблема. Кроме того, благодаря тому же приложению вы сможете поделиться сетью Wi-Fi со своими гостями или установить расписание по использованию интернета для младших членов семьи. Удобно и разумно, не правда ли?

Кому пригодится услуга Smart Wifi?

Услуга Smart Wifi подходит для большой квартиры или дома, где по какой-то причине сеть Wi-Fi не распределяется равномерно с помощью обычного роутера. Например, сигнал Wi-Fi может быть ослаблен толстыми и прочными конструкциями стен, электронными устройствами, а также пакетными окнами. Если в вашем доме несколько этажей, ваш нынешний домашний интернет недостаточно распространяется в желаемом помещении или вы хотите пользоваться стабильным подключением на террасе в весенне-летний сезон, приятно и весело проводя время, тогда эта услуга создана для вас.

С Telia Smart Wifi вы всегда останетесь на связи, а ваш домашний интернет будет еще стабильнее.

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