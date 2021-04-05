Результат массовой вакцинации: на выходных было использовано на 7000 доз вакцины меньше, чем планировалось

Несмотря на то, что общее число выглядит довольно большим, оно не достигло целей, которые были поставлены изначально. Как ранее говорила член правления Больничной кассы Майви Парв, на выходных ожидалось, что вакцинацию пройдут более 24 000 человек. Таким образом, было сделано на 7000 прививок меньше, чем изначально планировалось.

Несмотря на то, что целевой группой были люди, родившиеся в 1956 году и старше, а также входящий в группу риска люди 1961 года рождения и старше, более 5600 доз получили люди младше 60 лет.

Согласо первоначальным данным, большая часть введенных доз — 14 310 — были вакциной AstraZeneca под названием Vaxzevria. Вакциной Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty было сделано 2003 прививок, а Moderna — 647.

Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане сообщил, что сотавшиеся с выходных дозы не останутся стоять без дела: они будут направлены в больницы, которые уже позовут на вакцинацию целевые группы. По-прежнему можно бронировать время для вакцинации через digilugu.ee и digiregistratuur.ee.

Всег она выходных вакцинация в Эстонии проходила 91 медицинских учреждениях, в том числе в 65 центрах семейных врачей и 17 больницах. Также вакцинация проходила в семи особых штабах и у двух оказателей сестринских услуг.

В Таллинне в центрах вакцинирования Сыле и Тондираба было привито в общей сложности 5114 человек; центры были готовы вакцинировать 7100 человек, тем самым осталось 1986 доз.