Специальная комиссия обсудит беспорядок в управлении отходами

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, Государственному контролю удалось доказать тот факт, что в вопросах переработки отходов общество в Эстонии живет в двух разных реальностях — на бумаге написано одно, а на деле все совсем иначе. ”Это лицемерие хорошо доказывает проведенный журналистами эксперимент, в ходе которого выяснилось, что люди сортируют отходы, но потом все равно все сваливается в одну кучу”, — сказал Рейнсалу.

В своем отчете ”Деятельность по вторичному использованию отходов на свалках и надзор за их захоронением” Государственный контроль отмечает, что большая доля бытовых отходов по-прежнему попадает на свалки в несортированном виде. Часть поступающих на свалки бытовых отходов складируется в несортированном виде, хотя захоронение отходов в таком виде запрещено уже более десяти лет. Биоотходы, смешанные с бытовыми отходами, не попадают на переработку. Они сжигаются или захораниваются на свалках.

Согласно обзору Государственного контроля ”Переработка биоотходов, входящих в состав бытовых отходов” для того, чтобы Эстония смогла выполнить взятые перед Европейским союзом обязательства, необходимо существенно улучшить возможности для переработки биоотходов и поддержать спрос на произведенные из биоотходов товары. Для того, чтобы достичь установленных целей по переработке, самоуправления должны будут направлять значительно больший объем биоотходов на переработку отдельно от бытового мусора. Это упростит его переработку.

На заседание приглашены министр окружающей среды Тынис Мёльдер и министр сельской жизни Урмас Круузе, а также представители Агентства по окружающей среде, Департамента окружающей среды, Таллиннского центра переработки отходов и Государственного контроля.

Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Видеозапись заседания можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.