Месяц здорового сердца: Касса здоровья призывает детей и молодежь активно двигаться

Анализ, проведенный Больничной кассой, показал, что 80% общих средств фонда медицинского страхования тратится на лечение 20% людей. Большая часть из наиболее дорогих счетов за лечение вызвана заболеваниями, связанными с образом жизни, и здесь важно помнить, что здоровый и активный образ жизни может успешно предотвратить многие сердечные заболевания.

В последние годы одной из самых крупных групп повышенного риска сердечных заболеваний стали дети и молодые люди. К сожалению, физическая активность у детей и молодежи сходит на нет из-за того, что они все меньше пребывают на свежем воздухе, а игры и досуг на улице заменяются развлечениями перед экраном. Согласно исследованию ученых-медиков Тартуского университета, получается, что в Эстонии дети в течение дня по своей воле уделяют меньше времени активности на свежем воздухе, чем это делают заключенные в тюрьмах. Поэтому информационная кампания сфокусирована на движении и активной деятельности на свежем воздухе.

Кампания Месяца здорового сердца выросла из проекта Недели здорового сердца, и по словам ее инициатора-кардиолога Маргуса Вийгимаа, низкая физическая активность у детей и молодых людей в первую очередь связана с увеличением веса тела, что, в свою очередь, является фактором риска для многих хронических заболеваний — таких, например, как диабет II типа. ”У детей и молодежи должно быть по крайней мере 60 минут умеренной или тяжелой физической активности в день, которая ускоряет их дыхание и вызывает легкое потоотделение. Однако такая активная деятельность не обязательно должна проходить непрерывно, ее можно разделить, например, на несколько 15-минутных частей”, — пояснил кардиолог.