Полиция просит водителей обращать внимание на велосипеды, мотоциклы и самокаты

Езда на велосипеде — это веселое и полезное занятие, но во время поездки нельзя забывать об осторожности и внимательности. Как только велосипедист теряет бдительность, ДТП не заставляет себя ждать. По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, в этом сезоне уже были столкновения автомобилей и велосипедов, а также случаи с неудачно упавшими самокатчиками или мотоциклистами.

Чаще всего опасные ситуации с легким двухколесным транспортом возникают при пересечении проезжей части.

"Хотя закон о дорожном движении позволяет велосипедисту пересекать проезжую часть, не спешиваясь, у него нет в этом случае преимущества перед автомобилистом. Так как скорость велосипедов и самокатов выше скорости движения пешеходов, они могут появиться на перекрестке неожиданно для водителя. Поэтому важно, чтобы водители, самокатчики и велосипедисты снижали при приближении к перекрестку скорость и убеждались, что другие участники дорожного движения их заметили и одинаково понимают ситуацию на дороге", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Приближающиеся и обгоняющие нас транспортные средства можно заметить лишь тогда, когда мы на самом деле обращаем внимание на происходящее вокруг. "Поэтому важно, чтобы велосипедист смотрел не в телефон, а на дорогу, а музыка в наушниках не мешала слышать возможные помехи и опасности. Посторонние занятия про езде на велосипеде не менее опасны, чем при управлении автомобилем", — добавила Лойго.

До того, как выехать на двухколесном транспорте на дорогу, надо проверить его техническое состояние, а также наличие средств защиты. Мотоциклистам Лойго советует дождаться еще более теплой погоды, так как езда на летней резине еще может быть довольно опасной.