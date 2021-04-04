ГАЛЕРЕЯ | Массовая вакцинация пожилых людей: желающих мало, молодых не прививают

В Ласнамяэ в Тондираба вакцинация уже закончилась. В спортивном центре Сыле еще есть возможность записаться на прививку.

"Медикум" организовал вакцинацию в Ланснамяэ с 9 до 13 часов. Утром было мало людей. Как сообщили в пресс-службе Таллинна, было забронировано 321 вакцина, к концу рабочего дня уже 380.

"Прошло в спокойном рабочем темпе. У медсестр была возможность посмотреть за тренировкой по хоккею. Мы, конечно, не достигли поставленных задач", — добавил глава больницы "Медикум" Тынис Аллик. Точное количество использованной вакцины еще не известно.

Сегодня к Тондираба тоже пришло много молодых людей, которые попытались получить вакцину. Как заверил Аллик, их не прививали.

Почему не пришли люди 60+? По словам Аллика, нужно проанализировать ситуацию, так как информации было достаточно. "Возможно, времени на решение было недостаточно. Слишком быстро организовали массовую вакцинацию", — считает Аллик, уточнив, что пожилым нужно было время проконсультироваться с семейным врачом.

В спортивном центре Сыле сегодня вакцинируют с 10 до 16 часов. Зарегистрировалось 389 человек. И здесь не удалось выполнить все цели по вакцинации — примерно 700 доз свободны. Однако желающие есть — у комплекса в очередной раз выстроилась очередь из людей, которые не подходят по возрасту для вакцинации. Руководитель Confido Кади Ламбот попросила их разойтись, так как в рамках массовой вакцинации на этих выходных прививают людей 65 лет и старше.