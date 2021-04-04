Юри Ратас в Нарве: закупка Sputnik V — вопрос не политики, а безопасности

— Самый актуальный вопрос для жителей страны, особенно для нарвитян — что происходит с вакцинацией? Можно ли ожидать закупки российских вакцин против коронавируса, к которым есть повышенное доверие в нашем регионе, особенно у людей старшего возраста? Или это больше политический вопрос?

— Дорогие читатели газеты ”Город”, уважаемые нарвитяне! Я призываю всех вас вакцинироваться для того, чтобы скорее восстановился прежний образ жизни, а также экономика. Эстония закупает те вакцины, которые получили одобрение и разрешение на продажу на уровне Евросоюза. Это Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Если российский Sputnik V или другая вакцина получат такое же разрешение на продажу от ЕС, то они смогут прийти на эстонский рынок. Это ни в коем случае не вопрос политики, а только безопасности для населения. Но с удовлетворением хочу подчеркнуть, что нарвитяне относятся ответственно к ограничениям, связанным с ковидом. Сегодня я посетил магазин, и наблюдал, что практически все посетители были в масках, люди ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.