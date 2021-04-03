Столичные центры вакцинирования заполнены желающими привиться от COVID-19

”Болезнь COVID-19 непредсказуема, может протекать очень серьезно, а ее долгосрочное влияние на здоровье до сих пор неизвестно, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Поэтому крайне необходимо, чтобы как можно больше людей использовали возможность вакцинироваться. Призываю людей более молодого возраста помочь своим родителям, а также дедушкам и бабушкам вакцинироваться, предлагая им в случае необходимости свою помощь как в бронировании номерка, так и доставке к месту вакцинирования. Так мы убережем своих близких от тяжелого заболевания, а больницы — от перегрузки, чтобы постепенно вернуться к по возможности нормальному ритму жизни. К тому же, чем быстрее мы защитим достаточно большое количество людей, находящихся в группе риска, тем раньше возможность вакцинирования появится у всех желающих”.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, открытые городом центры вакцинирования успешно работают.

”Процесс вакцинирования горожан организован удобно и безопасно и люди по-прежнему могут регистрироваться на прививку — помимо дигитальной регистратуры можно воспользоваться и телефонной, — сказал Михаил Кылварт. — Проведенная в течение трех-четырех дней инфокампания дала хорошие результаты и на вакцинирование пришло довольно много людей, но Таллинн готов вакцинировать большее количество. Соответствующая подготовительная работа городом уже проведена, и мы готовы открыть в столице шесть центров вакцинирования, обеспечивая со стороны Таллинна необходимую систему поддержки, логистику, общественный транспорт и привлекая как чиновников Муниципальной полиции, так и добровольцев из числа работников городской системы. Надеюсь, что те, кто не сумел получить прививку на этих выходных, смогут провакцинироваться в следующий раз, когда в Таллинне состоится такая широкомасштабная акция”.