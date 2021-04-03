ФОТО | Этой ночью возле Сауэ перевозили специальный груз весом несколько сотен тонн, движение было нарушено

В четверг Департамент шоссейных дорог Эстонии предупредил, что с вечера 1 апреля и до раннего утра 4 апреля в Харьюмаа, из Юри в Палдиски, будут перевозиться специальные грузы весом несколько сотен тонн.

По этой причине в пятницу вечером движение между Сауэ и Кейла было не просто нарушено, а практически остановлено. Также временно были закрыты несколько участков шоссе Таллинн-Пярну.

Насколько стало известно Delfi, десятки людей собрались у обочины, чтобы посмотреть на этот необычный груз.

Предстоящей ночью надо учитывать затрудненное движение транспорта в этом районе

Маршрут специального груза: Юри — Луйге — Сауэ (транспортный маршрут проходит через город) — Кейла — Южный порт Палдиски. Перевозка будет производиться поэтапно три ночи подряд с 19:00 вечера до 7:00 утра, вследствие чего надо учитывать временные ограничения на дорогах.

Также 2 апреля с 4:00 утра и до 00:00 для движения был закрыт участок дороги Канама — Саку в поселке Сауэ в связи с дневной стоянкой спецтранспорта.

Что же перевозят? Крупнейший производитель резервуаров в странах Северной Европы Estanc AS отправляет в Уругвай резервуар для питательной воды весом 210 тонн. Огромная цистерна предназначена для очистки от присутствующих в воде нежелательных газовых примесей.

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