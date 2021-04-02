Министр социальной защиты: психическому здоровью молодежи нужно уделять особое внимание(1)
”Я считаю важным, чтобы к наблюдениям и опасениям по поводу психического здоровья детей и молодежи относились серьезно. Хорошо то, что все больше и больше детей и молодых людей осмеливаются обращаться за помощью и обращают внимание на проблемы своих друзей. Помощь школьных психологов доступна многим, но еще не всем молодым людям, и для них необходимо создать больше возможностей для получения психиатрической помощи. Ни один молодой человек не должен оставаться наедине со своими проблемами психического здоровья”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
По словам лидера Эстонского движения за психическое здоровье молодежи Биргит Малкен, для молодых людей важно, чтобы их проблемы воспринимались серьезно и на государственном уровне. ”Психическое здоровье молодых людей сильно пострадало в результате чрезвычайного положения год назад — почти половина молодых людей, принявших участие в нашем опросе, признали, что они почувствовали ухудшение своего психического здоровья из-за ограничений и чрезвычайного положения. В основе психических трудностей лежит тот факт, что многие молодые люди остаются наедине со своими мыслями, а также высказывались опасения по поводу увеличения экранного времени, связанного с дистанционным обучением, и сокращения возможностей для хобби. Находясь дома с семьей и близкими, они ощущали себя в ловушке, что приводило к дополнительным конфликтам и мешало найти поддержку, в то время как многие из них чувствовали себя одиноко и нуждались в поддержке”, — пояснила Биргит Малкен, которая отметила, что и в этом году планируется провести подобный опрос.
Молодые люди считают, что родителям следует уделять больше внимания как своему психическому благополучию, так и благополучию своих детей. По их словам, в ситуации ограничений и дистанционного обучения детей родителям сейчас очень трудно, поэтому им нужно также предлагать больше информации и консультаций. С этой целью департамент социального страхования и Институт развития здоровья планируют в скором времени проинформировать родителей, чтобы побудить их позвонить на горячую линию помощи детям 116 111 за советом и помощью или использовать опцию чата на www.lasteabi.ee. На сайте www.tarkvanem.ee/ru/ родители также могут найти советы по воспитанию детей в кризисных ситуациях. Вся информация доступна также и на русском языке.
Очень важным отметили также то, что необходимо уделять особое внимание тем молодым людям, которые уже сталкивались с психическими проблемами до кризиса и чье психическое здоровье страдает сильнее. Например, молодые люди, которые находятся на замещающем попечении, которые уже травмированы своим положением, с ранее поставленным диагнозом психического расстройства, а также молодые люди с риском самоубийства или ЛГБТ-подростки, которые уже испытывают негативное внимание и издевательства. Молодым людям важно, чтобы взрослые замечали те признаки, которые могут указывать на проблемы с психическим здоровьем молодых людей и помогали им. Для этого необходимо дополнительное обучение специалистов, работающих с детьми и молодежью.
На встрече присутствовали представители Эстонского ученического союза, ЛГБТ-молодежи, Союза защиты детей, Эстонского движения за психическое здоровье молодежи, Эстонского союза молодежных объединений, НКО Suunatuli, а также министерства образования и науки и министерства социальных дел.