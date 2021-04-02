Новости Эстонии
02.04.2021, 18:13

ВИДЕО | Эстонские артиллеристы провели первую стрельбу из самоходных гаубиц ”Гром”

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Kaitseväe peastaap
В начале этой недели на Центральном полигоне Сил обороны инструкторы Артиллерийского батальона провели первые тестовые стрельбы из самоходных гаубиц K9 Kõu (”Гром”).

”Это событие можно считать выпускным экзаменом, инструкторский состав сдал его на оценку ”отлично””, — сказал командир Артиллерийского батальона подполковник Марко Томенчук. Он пояснил, что проходящие подготовку инструкторы приступят к обучению военнослужащих срочной службы уже этой осенью.

В ходе стрельб также была успешно испытана система управления огнем Tooru. С ее помощью корректировщики могут передавать координаты цели артиллерийским расчетам в цифровом формате, что значительно экономит время при наведении оружия. В свою очередь, это повышает маневренность и эффективность подразделения.

Подготовка инструкторов началась в сентябре прошлого года в Южной Корее. На этом этапе военнослужащие учились эксплуатации системы вооружения. Обучение инструкторов продолжилось в Тапа, оно завершится в середине апреля. Подготовку проходят почти двадцать кадровых военных.

”Сотрудничество с южнокорейскими инструкторами было плодотворным и успешным”, — отметил командир самоходной артиллерийской батареи лейтенант Кристьян Катманн.

Гусеничное шасси самоходных гаубиц К9 обеспечивает хорошую проходимость, система воооружения обладает высокой огневой мощью и обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков. Самоходные гаубицы расчитаны на 45-летний срок службы, что позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны не менее тридцати лет.

Система вооружения отличается надежностью и простотой, таким образом ее могут эксплуатировать как военнослужащие срочной службы, так и резервисты.

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