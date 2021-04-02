02.04.2021, 11:50
”Под ответственность Medicum”: на массовую вакцинацию приглашали людей с 50 лет(22)
Foto: Rauno Volmar
На этих выходных в Эстонии проводится массовая вакцинация от коронавируса, которая нацелена на тех, кто родился в 1956 году и ранее, а также на входящих в группу риска людей 1961 года рождения, но в четверг вечером и в пятницу утром в цифровой регистратуре была возможность забронировать время вакцинации и тем, кто родился в 1971 год, пишет dv.ee.
Регистрация желающих в возрасте 50 + лет проходила через цифровую регистратуру Medicum. Председатель правления Medicum Тынис Аллик пояснил, что эта возможность закрыта и на вакцинацию снова могут зарегистрироваться только те, кто родился в 1961 году и раньше.
«Это был так называемый happy hour для молодых», - пояснил Аллик, добавив, что Больничной кассе и Министерству социальных дел эта акция не понравилась.
Глава Medicum подтвердил, что те, кто успели забронировать время, вакцину получат. По словам представителя Больничной кассы, это будет происходить под ответственностью Medicum.