Новости Эстонии
02.04.2021, 11:50

”Под ответственность Medicum”: на массовую вакцинацию приглашали людей с 50 лет

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Covid-19 vaktsineerimine Lasnamäe Medicumis
Covid-19 vaktsineerimine Lasnamäe Medicumis
Foto: Rauno Volmar
На этих выходных в Эстонии проводится массовая вакцинация от коронавируса, которая нацелена на тех, кто родился в 1956 году и ранее, а также на входящих в группу риска людей 1961 года рождения, но в четверг вечером и в пятницу утром в цифровой регистратуре была возможность забронировать время вакцинации и тем, кто родился в 1971 год, пишет dv.ee.

Регистрация желающих в возрасте 50 + лет проходила через цифровую регистратуру Medicum. Председатель правления Medicum Тынис Аллик пояснил, что эта возможность закрыта и на вакцинацию снова могут зарегистрироваться только те, кто родился в 1961 году и раньше.

«Это был так называемый happy hour для молодых», - пояснил Аллик, добавив, что Больничной кассе и Министерству социальных дел эта акция не понравилась.

Глава Medicum подтвердил, что те, кто успели забронировать время, вакцину получат. По словам представителя Больничной кассы, это будет происходить под ответственностью Medicum.

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