”Под ответственность Medicum”: на массовую вакцинацию приглашали людей с 50 лет

Регистрация желающих в возрасте 50 + лет проходила через цифровую регистратуру Medicum. Председатель правления Medicum Тынис Аллик пояснил, что эта возможность закрыта и на вакцинацию снова могут зарегистрироваться только те, кто родился в 1961 году и раньше.