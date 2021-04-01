Новости Эстонии
01.04.2021, 21:52

По соглашению со странами ЕС Эстония получит дополнительно более 62 000 доз вакцины Pfizer

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Foto: Argo Ingver
По соглашению входящих в Евросоюз стран Эстония получит дополнительно более 62 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech в течение трех месяцев — с апреля по июнь, пишет RusERR.

Производитель вакцины Pfizer/BioNTech предоставит Евросоюзу дополнительно 10 миллионов доз, из которых 7 млн поделят по пропорциональному принципу, а 3 млн достанется пяти странам, которые ранее не исчерпали квоту по заказу вакцины Pfizer/BioNTech, — Эстонии, Латвии, Болгарии, Хорватии и Словакии.

В итоге по пропорциональному принципу Эстония получит примерно 21 000 доз, а вдобавок еще 41 000.

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