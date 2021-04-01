Новости Эстонии
01.04.2021, 17:14

ГРАФИК | Кому и где можно пройти вакцинацию в конце этой недели?

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В пятницу, субботу и воскресенье, 2-4 апреля, по всей Эстонии смогут пройти вакцинацию от COVID-19 люди, родившиеся в 1956 году и ранее, а также люди, входящие в группу риска COVID-19, родившиеся в 1961 году и ранее. Дозы запланированы более чем на 24 тысячи прививок.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ, ЕСЛИ:

Вы родились в 1956 году или ранее, вы гражданин или постоянный житель Эстонии.
Вы гражданин или постоянный житель Эстонии, принадлежащий к группе риска, 1961 года рождения или ранее. Информацию о принадлежности к группе риска вы можете получить на портале пациента digilugu.ee или у своего семейного врача.
Для вакцинации от COVID-19 вам не нужна действующая медицинская страховка или наличие семейного врача.

КАК Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:

В государственной э-регистратуре: digiregistratuur.ee. Подробное руководство внизу.
По телефону больниц, которые проводят вакцинацию. Список больниц и телефонов внизу. Если у вас есть проблемы с регистрацией или вопросы, звоните по телефону 1247.
Прочтите, что следует учитывать перед вакцинацией.

ГДЕ Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:

Вакцинация проводится в медицинских учреждениях по всей Эстонии.
В э-регистратуре вы можете зарегистрироваться в любое медицинское учреждение, где есть свободные номерки.

По телефонам больниц можно зарегистрироваться на вакцинацию только в конкретную больницу, куда вы позвонили.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ В Э-РЕГИСТРАТУРЕ:

Зайдите в государственную э-регистратуру — digegistratuur.ee. Идентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты.

Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы, вы увидите уведомление на главной странице после входа в систему. Информация о принадлежности к группе риска COVID-19 представлена ​​в левой части домашней страницы digilugu.

Перейдите в режим поиска свободного времени и выберите удобное для вас время.
Узнайте, что следует учитывать до вакцинации.

Видеогид для бронирования времени: забронируйте время для вакцинации в э-регистратуре

ТЕЛЕФОНЫ БОЛЬНИЦ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И УЕЗДАХ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Харьюмаа:

  • Телефон Таллиннской детской больницы: 697 7200.
  • Телефон Северо-Эстонской региональной больницы: 617 1049.
  • Вакцинация, которую проводят Confido и Medicum. На эстонском языке: 600 7775 и на русском языке: 600 7774.
  • Телефон приемной Таллиннского специализированного медицинского центра: 608 2218.
  • Телефон медицинского центра Qvalitas: 605 1500.

Хийумаа:

  • Телефон приемной больницы Хийумаа: 462 2795. Приемная работает по будням с 8:00 до 16:00.

Ида-Вирумаа:

  • Телефон справочной службы Центральной больницы Ида-Виру: 331 1133. Колл-центр работает по будням с 8:00 до 18:00.
  • Телефон поликлиники Corrigo: 333 1100 в будние дни с 8:00 до 16:30, а в выходные и праздничные дни: 5389 3520.

Йыгевамаа:

  • Телефон приемной Йыгеваской больницы: 776 6220.
  • Ярвамаа:
  • Телефоны приемной Ярваской уездной больницы: 384 8132, 384 8133.
  • Ляэнемаа:
  • Телефон Ляэнемааской больницы: 472 5800.

Ляэне-Вирумаа:

  • Телефон приемной Раквереской больницы: 322 9780.
  • Контактный телефон Confido: 13:30, по будням с 8:30 до 19:00.

Пылвамаа:

  • Телефоны в приемной Пылваской больницы: 799 9198 и 799 9199.

Пярнумаа:

  • Телефон приемной Пярнуской больницы: 447 3300. Приемная открыта в рабочие дни с 07:30 до 18:00.

Раплаский уезд:

  • Телефон приемной поликлиники больницы Рапла: 484 4050 (вакцинация проводится в поликлинике больницы).

Сааремаа:

Тартумаа:

Валгамаа:

  • Телефоны больницы Валга: 5378 5100 и 766 5100.


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