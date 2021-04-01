ГРАФИК | Кому и где можно пройти вакцинацию в конце этой недели?(12)
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ, ЕСЛИ:
Вы родились в 1956 году или ранее, вы гражданин или постоянный житель Эстонии.
Вы гражданин или постоянный житель Эстонии, принадлежащий к группе риска, 1961 года рождения или ранее. Информацию о принадлежности к группе риска вы можете получить на портале пациента digilugu.ee или у своего семейного врача.
Для вакцинации от COVID-19 вам не нужна действующая медицинская страховка или наличие семейного врача.
КАК Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:
В государственной э-регистратуре: digiregistratuur.ee. Подробное руководство внизу.
По телефону больниц, которые проводят вакцинацию. Список больниц и телефонов внизу. Если у вас есть проблемы с регистрацией или вопросы, звоните по телефону 1247.
Прочтите, что следует учитывать перед вакцинацией.
ГДЕ Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:
Вакцинация проводится в медицинских учреждениях по всей Эстонии.
В э-регистратуре вы можете зарегистрироваться в любое медицинское учреждение, где есть свободные номерки.
По телефонам больниц можно зарегистрироваться на вакцинацию только в конкретную больницу, куда вы позвонили.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ В Э-РЕГИСТРАТУРЕ:
Зайдите в государственную э-регистратуру — digegistratuur.ee. Идентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты.
Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы, вы увидите уведомление на главной странице после входа в систему. Информация о принадлежности к группе риска COVID-19 представлена в левой части домашней страницы digilugu.
Перейдите в режим поиска свободного времени и выберите удобное для вас время.
Узнайте, что следует учитывать до вакцинации.
Видеогид для бронирования времени: забронируйте время для вакцинации в э-регистратуре
ТЕЛЕФОНЫ БОЛЬНИЦ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И УЕЗДАХ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ
Харьюмаа:
- Телефон Таллиннской детской больницы: 697 7200.
- Телефон Северо-Эстонской региональной больницы: 617 1049.
- Вакцинация, которую проводят Confido и Medicum. На эстонском языке: 600 7775 и на русском языке: 600 7774.
- Телефон приемной Таллиннского специализированного медицинского центра: 608 2218.
- Телефон медицинского центра Qvalitas: 605 1500.
Хийумаа:
- Телефон приемной больницы Хийумаа: 462 2795. Приемная работает по будням с 8:00 до 16:00.
Ида-Вирумаа:
- Телефон справочной службы Центральной больницы Ида-Виру: 331 1133. Колл-центр работает по будням с 8:00 до 18:00.
- Телефон поликлиники Corrigo: 333 1100 в будние дни с 8:00 до 16:30, а в выходные и праздничные дни: 5389 3520.
Йыгевамаа:
Ляэне-Вирумаа:
- Телефон приемной Раквереской больницы: 322 9780.
- Контактный телефон Confido: 13:30, по будням с 8:30 до 19:00.
Пылвамаа:
- Телефоны в приемной Пылваской больницы: 799 9198 и 799 9199.
Пярнумаа:
- Телефон приемной Пярнуской больницы: 447 3300. Приемная открыта в рабочие дни с 07:30 до 18:00.
Раплаский уезд:
- Телефон приемной поликлиники больницы Рапла: 484 4050 (вакцинация проводится в поликлинике больницы).
Сааремаа:
- Телефон больницы Курессааре: 5198 2986.
Тартумаа:
- Телефон Клиникума Тартуского университета: 731 9100.
- Телефон клиники Medita: 17101.
- Телефон медицинского центра Qvalitas: 605 1500.
Валгамаа:
- Телефоны больницы Валга: 5378 5100 и 766 5100.
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