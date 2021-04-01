Ограничения сохранятся как минимум до 25 апреля во всех сферах: уличные террасы должны быть закрыты(6)
Действующие ограничения сохранятся во всех сферах. Это касается как образования, спорта, спортивных и посвященных подвижному образу жизни мероприятий, так и молодежной работы, образования по интересам и повышения квалификации. По-прежнему должны быть закрыты для клиентов СПА, бассейны и водные центры. Запрещены публичные мероприятия, закрытыми остаются культурные организации и развлекательные заведения. В силе остаются исключения, сделанные для публичных собраний и богослужений, проходящих на улице, а также для открытой территории музеев.
Заведения общественного питания могут только продавать еду навынос. Для употребления пищи на месте должны быть закрыты также уличные террасы. Закрытыми должны оставаться все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Остальные товары можно продавать и выдавать во дворе магазина. В открытых магазинах и предприятиях обслуживания клиенты могут передвигаться с учетом требования, что помещение должно быть заполнено не более, чем на 25%.
Для расширения вакцинации от COVID-19 и обеспечения возможности проводить вакцинацию по месту жительства правительство вводит исключение, позволяющее организовывать вакцинацию также в зданиях школ, волостных домах культуры, местных культурных учреждениях и спортхоллах.
С 5 апреля по приезде из всех стран Европы будут действовать одинаковые правила изоляции
По приезде из Литвы, Латвии и Финляндии в Эстонию будут действовать такие же требования, как и по прибытии из других стран Европы. Это значит, что с 5 апреля все люди, пересекающие границу Эстонии, должны будут провести в изоляции 10 дней. От самоизоляции и тестирования освобождены люди, которые в течение последних шести месяцев переболели COVID-19 или прошли курс вакцинации.
Так же, как и по прибытии из других стран, 10-дневную самоизоляцию можно сократить, сделав тест. Нужны два негативных теста. Один — не более, чем за 72 часа до приезда в Эстонию, или сразу же после пересечения границы и второй — не раньше, чем на шестой день после первого теста.
Распоряжение подразумевает возможность вернуться в другую страну до окончания срока изоляции, если причиной отъезда являются неотложные рабочие, учебные или семейные обязанности. В этом случае лицу перед приездом в Эстонию, но не ранее, чем за 72 часа, также необходимо сделать тест, результат которого должен быть негативным. Поправка нужна в первую очередь для того, чтобы сохранилась необходимая учебная и трудовая миграция с Латвией и Финляндией, когда прежний порядок будет признан недействительным.
Действующий сейчас порядок позволяет после первого негативного теста по решению работодателя приступать к исполнению неотложных рабочих обязанностей. Это право не распространяется на случаи, когда в Эстонию приезжают на работу и учебу из третьих стран, которые не внесены в так называемый зеленый список Европейского союза, например из России.
Для приезжих из Великобритании и Северной Ирландии будут действовать такие же требования, как и для прибывающих из других стран Европы.
В силе остается исключение для городов-близнецов Валга и Валка, которое учитывает общее местное административно-экономическое пространство. При движении через границу люди должны считаться с тем, что данный порядок не позволяет выходить за административную территорию двух городов.