Массовая вакцинация в Таллинне: открыта регистрация по телефону, город уплотнит расписание автобусов

В первые три часа с момента начала работы таллиннский колл-центр для регистрации на вакцинирование обслужил 660 звонков. На завтра в работающий с 10 до 19 часов центр вакцинирования в спорткоплексе Сыле еще можно забронировать почти 1000 номерков для вакцинирования людей в возрасте 65 лет и старше. На эстонском языке можно зарегистрироваться по тел. 600 7775, на русском языке — по тел. 600 7774. Колл-центр работает в четверг и пятницу с 8 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.

”Если в течение первого часа в колл-центр было совершено более 1200 попыток дозвониться, то сейчас очереди ожидания разговора сократились и регистрация по телефону идет хорошо, — сказала советник горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Сейчас наибольший интерес вызывает возможность вакцинирования в пятницу, хотя свободных номерков в данный момент достаточно как на пятницу и субботу, так и на воскресенье. По телефону можно зарегистрировать на вакцинацию своих родителей, бабушек и дедушек других родственников или даже соседей. Многие по телефону бронируют для своих членов семьи два номерка подряд”.

В спортивном центре Сыле (ул. Сыле, 40a, Таллинн) вакцинацию проведет медицинский центр Confido в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 19 часов, всего пройти вакцинацию смогут 3900 человек.

В ледовом холле Тондираба (ул. Варраку, 14, Таллинн) вакцинацию проведет Medicum в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов, на вакцинацию ждут 3200 человек.

На вакцинацию можно записаться в э-регистратуре с 31 марта.

Пройти вакцинацию от COVID-19 можно только при предварительной регистрации. С собой возьмите удостоверяющий личность документ.