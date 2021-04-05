Где специалисту найти клиентов?
Портал GetaPro создал успешную модель, где учитываются интересы обеих сторон — как заказчика, так и исполнителя. Простая и удобная система отзывов помогает заказчикам выбрать специалиста. В свою очередь, исполнителю предоставлена полная свобода в выборе заказов.
Если вы специалист, ищите возможности заработка или же просто хотите попробовать фриланс, то вам стоит познакомиться с GetaPro поближе, тем более что сейчас это ничего не стоит.
Как это работает?
Заказчик оставляет заявку на портале GetaPro, а специалист отправляет форму со своим предложением. После того, как стороны договорились, общение происходит напрямую вне портала.
Сайт интуитивно понятен, необходимые функции под рукой, в общем, разберется даже самый далекий от интернета человек.
Для удобства специалистов в настройках портала можно отметить: какие заказы хотите получать, в каком радиусе и какой бюджет заказа вас интересует.
Есть возможность скачать на телефон удобное приложение для исполнителей, чтобы быстро реагировать на новые заказы.
Почему это работает?
Как показывает практика, система отзывов — удобный инструмент для выбора чего-либо. Вариант ”сарафанного радио”, но только среди незнакомых людей.
В GetaPro собираются отзывы так же, как в Tripadvisor или Booking. Вы видите рейтинг мастера на основе отзывов других заказчиков.
Это удобно для всех — заказчик быстро понимает, кого выбрать, а значит исполнителю легче получить заказ и не тратить массу времени на поиски клиентов.
Как утверждают в GetaPro, через какое-то время репутация начинает работать на тебя — чем больше отзывов, тем выше рейтинг и уровень доверия.
В этом смысле, те, кто раньше зарегистрируются, быстрее наберут отзывы по сравнению с конкурентами.
Как получить заказ, если нет отзывов?
Рецепт от GetaPro прост — начать предлагать свои услуги. На каждого специалиста найдется свой заказ.
Для новых пользователей портала есть удобная функция — вы можете перенести до 10 отзывов с Facebook или добавить рекомендательные письма в свой профиль на GetaPro.
На помощь придут чек-листы по оформлению профиля, истории исполнителей и советы самого портала. Приятный бонус — вы можете обратиться к специалистам портала за помощью, если у вас что-то не получается.
Немного занятной математики
Основатели GetaPro поделились с нами результатами работы портала в Латвии. Цифры оказались весьма впечатляющими.
За прошедший год на сайт агрегатора услуг GetaPro в Латвии зашли более полумиллиона посетителей, а число заказов выросло на 230 %!
Портал регистрирует более 150 заказов в день и около 80 новых специалистов в неделю. Средний чек одного заказа колеблется от 100 до 500 евро в зависимости от типа услуги, а общий объем всех заказов более 2М евро в месяц.
У специалистов всегда есть выбор. Можно изредка выполнять заказы и получать дополнительные 500-1000 евро к основному заработку, или же работать полный рабочий день и самому решать, сколько зарабатывать.
Сколько это стоит исполнителю?
По сравнению с тем, сколько надо потратить времени на поиск клиентов и денег на рекламу — нисколько.
Никаких взносов при вступлении, более того, в первое время никакой комиссии за заказы.
Система агрегатора проста — исполнитель платит комиссию только в том случае, если сам получил оплату!
Для эстонского рынка есть приятные новости — портал не спешит вводить комиссию, пока не убедится, что представляет для своих пользователей ценность.
Какие услуги предлагает GetaPro?
Уже сейчас можно регистрироваться на все виды услуг: от мелкого ремонта, уборки и перевозок до юристов, фотографов и садовников. При этом запуск рекламы со стороны портала на новые категории услуг будет происходить равномерно в течении всего года.
Первые 200 исполнителей из любой сферы деятельности, которые зарегистрируются в агрегаторе услуг GetaPro, получат иммунитет от уплаты комиссии на целый год. Стоит поторопиться!