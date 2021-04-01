Операция "Весенний план" по скорейшей вакцинации населения все же состоится? Кийк: сегодня обсудим вопрос в правительстве

Ранее было лишь известно, что один из авторов идеи президент Эстонии (2006-2016) Тоомас Хендрик Ильвес сделал предложение компании Johnson & Johnson. До этого оно было 1 марта представлено премьер-министру Кае Каллас.

Во вторник вечером состоялся 40-минутный онлайн-звонок, в котором приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, руководитель балтийского отделения производителя вакцины Janssen и несколько других сподвижников операции "Весенний план".

Танель Кийк рассказал Delfi, что целью разговора было услышать напрямую из источника, какая у предприятия ситуация с поставками вакцины, какие есть возможности для сотрудничества в каком-либо научном исследовании и поступил ли официальный ответ от предприятия на операцию "Весенний план".

Кийк добавил, что правительство обсудит операцию "Весенний план" в четверг. Члены правительства обсудят, может ли государство принять дополнительные шаги, чтобы увеличить возможность такого исследования,

и какие именно шаги это должны быть.

Как фирма отнеслась к предложению эстонских деятелей? Кийк ответил, что их позицию можно назвать выжидающей, так как ни с одной другой страной подобных обсуждений не было. Пока что это все остается гипотетической возможностью.

Janssen получила разрешение на продажу вакцины Johnson & Johnson 11 марта и на данный момент еще не поставила вакцину ни в одну страну. Поставки должны начать поступать во второй половине апреля, например, Эстония должна получить первую партию 19 апреля.

Кийк подчеркнул, что операция "Весенний план" предусматривает не получение дополнительных доз в обход заключенного странами ЕС договора, а получения так и так предназначенных Эстонии 300 000 доз вакцины частично или полностью по ускоренному графику поставки.

Участие в исследовании было бы добровольное, и участники сообщали бы анонимно, например, о всяких возможных побочных эффектах, последующих болезнях и другие важных показателях.