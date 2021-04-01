01.04.2021, 07:50
У президента, премьера, парламентариев и других чиновников выросли зарплаты(157)
Foto: Tiit Blaat
С 1 апреля зарплаты высокопоставленных государственных служащих в среднем выросли на 1,6%, передает rus.err.ee.
С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда выросла с 6661,77 до 6768,36 евро.
У рядовых депутатов парламента зарплата выросла с 4330 евро до 4399 евро.
Новые повышенные зарплаты высокие чиновники получат уже в мае.