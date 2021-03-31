Hansapost и Kaup24 станут одним предприятием, но продолжат работать как отдельные бренды

Бренды крупнейших интернет-магазинов Эстонии Hansapost и Kaup24 будут сохранены и продолжат работать независимо. В рамках сделки Mid Europa приобретет контрольный пакет акций совместного предприятия. Завершить сделку планируется в первой половине этого года.

”Mid Europa — фонд частного капитала, специализирующийся на инвестициях в страны Центральной и Восточной Европы, в портфеле которого только абсолютные лидеры своих сфер деятельности. Это важная сделка, которая подтверждает зрелость рынка электронной коммерции Эстонии и Балтии в целом, а также является ”сертификатом качества” работающих на разных рынках локомотивов электронной коммерции”, — сказал соучредитель и руководитель Hansapost Таави Раюр.

”Объединение двух ведущих платформ онлайн-торговли создает предпосылки для дальнейшего рывка в развитии рынка электронной коммерции региона, что откроет новые возможности для клиентов, сотрудников и партнеров. Такое развитие также поддерживается постоянно расширяющимся сегодня перемещением торговли и шоппинга в Интернет, появлением новых клиентов, формированием положительных впечатлений и привычек и, как следствие, рекордными продажами”, — пояснил Раюр.

”Сделка подтверждает неизменный интерес и поддержку со стороны Mid Europa лидеров электронной коммерции Центральной и Восточной Европы, наряду с имевшей место сделкой с Allegro — главной платформой электронной коммерции Польши. Мы уверены в том, что слияние и сотрудничество с Дайниусом, Таави и еще одним акционером MCI ускорят инвестиции в инновации и обслуживание клиентов, открывая новую главу онлайн-торговли в Балтийском регионе”, — сказал партнер Mid Europa Керим Туркмен.

”Быстрое развитие Kaup24 и Hansapost является свидетельством видения и работы амбициозных предпринимателей. Мы считаем, что для этих двух выдающихся компаний настало подходящее время объединить усилия и в ближайшие годы мы будем поддерживать их деятельность”, — отметил исполнительный директор Mid Europa Рустам Курмакаев.